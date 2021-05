Stupro con il coltello, 40enne al giudice: "Non ricordo, ero drogato"

Cronaca

Rimini

| 13:08 - 28 Maggio 2021

Ha riferito al giudice di ricordarsi poco o nulla di quanto avvenuto nella mattinata di mercoledì (26 maggio) a causa dello stato di alterazione conseguenza dell'assunzione di cocaina. Oggi (venerdì 28 maggio) è stato sentito, dal gip Vinicio Cantarini, il 40enne riminese arrestato per violenza sessuale a danno di una 19enne, salita nell'abitazione dell'uomo che gli aveva chiesto di aiutarlo: ha confessato di aver assunto cocaina, ha detto di ricordare una grossa colluttazione con la giovane, dicendosi dispiaciuto delle lesioni procurate alla ragazza, ma non ricorda né di aver impugnato un coltello, né di averla palpeggiata. L'indagato, assistito dall'avvocato Flavio Moscatt, ha chiesto al giudice di essere assegnato a una comunità per disintossicarsi e superare la propria tossicodipendenza.