Misano Calcio, divertimento estivo con il nuovo gioco "Tavball"

Sport

Misano Adriatico

| 12:15 - 28 Maggio 2021

Il Vis Misano Football Club organizza per Mercoledì 2 Giugno ore 15:30 il 1° Torneo Misano Cup Tavball al centro sportivo Misano Football City in via Platani a Misano. Tavball è il nuovo gioco-sport con il pallone, praticabile da tutti, uomini e donne, adatto a ogni fascia di età e livello calcistico.

Ogni squadra è composta da due giocatori e si gioca 2 contro 2. Per informazioni e iscrizione al Torneo Misano Cup Tavball è attivo il numero 3355223051 entro il 31 Maggio. Per il regolamento completo di gioco www.tav-ball.com/regolamento-europeo.