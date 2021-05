Ciclismo, tutto pronto per la Coppa della Pace, a dare il via Gianni Bugno

Sport

Rimini

| 12:05 - 28 Maggio 2021

Il podio dell'edizione 2019.

È stato Georg Zimmermann – Tirol KTM Cycling Team, con uno sprint lanciato a 300 metri dal traguardo ad aggiudicarsi il 9 giugno 2019 la 48° Coppa della Pace- 45° Trofeo Fratelli Anelli. Alle sue spalle si trovavano Luca Rastelli (Delio Gallina) e Filippo Zana (Sangemini Trevigiani MGkVis).

Per conoscere chi salirà sul podio della 49° Coppa della Pace, basterà seguire la classica del Ciclismo Under 23 su strada che sarà disputata sulle strade della Valmarecchia domenica 30 maggio.

Mentre si aggiorna di giorno in giorno l’elenco dei partenti che saranno schierati dalle 30 squadre nazionali e internazionali iscritte alla gara, è certa la presenza alla partenza fissata per le 13.30 di domenica, dallo stabilimento della ditta Fratelli Anelli, di un grande campione come Gianni Bugno.

È stato Alvaro Anelli in persona ad aver avuto il piacere di ricevere la telefonata di conferma di Gianni Bugno, presentatogli dall’Avvocato Fiorenzo Alessi, loro comune amico.

I volontari del Pedale Riminese e della Polisportiva Sant’Ermete, che con il sostegno della ditta Fratelli Anelli organizzano la Coppa della Pace – trofeo Fratelli Anelli, stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli affinché la competizione ciclistica internazionale Dilettanti Under 23, Cat 1.2 MU, valida per l’UCI Europe Tour, per il trofeo Gabriele Dini e memorial Fabio Casartelli, si svolga in sicurezza e regolarità. Proprio per la sicurezza e la salute di tutti gli organizzatori ricordano agli appassionati che seguiranno la gara lungo il percorso di rispettare le distanze interpersonali e di indossare correttamente la mascherina. Mentre nell’area della partenza e dell’arrivo sarà attivato il protocollo federale.

Su tutto il percorso, che si sviluppa sulle strade della Valmarecchia tra i comuni di Santarcangelo, Verucchio, Poggio-Torriana e Rimini, saranno presenti il personale competente per la gestione dei punti nevralgici della viabilità, le scorte delle forze dell’ordine al seguito della gara, il personale medico e di primo soccorso pronto a intervenire in caso di necessità.

I 172 chilometri che si sviluppano in due circuiti piuttosto tecnici (il primo di fondo valle da ripetere 3 volte, e il secondo con le salite e le discese della zona di San Paolo da ripetere 8 volte), metteranno alla prova i 176 atleti iscritti, che si contenderanno non solo la Coppa della Pace- Trofeo Fratelli Anelli, ma anche il trofeo riservato alla classifica a punti per i traguardi volanti, dedicato a Bruno Anelli, e quello riservato alla classifica a punti per i GPM che porta il nome di Gino Mondaini.

L’appuntamento, quindi è fissato a domenica 30 maggio per conoscere i nomi degli atleti che conquisteranno un posto nell’albo d’oro della Coppa della Pace, con l’auspicio che possa essere un traguardo che li porterà presto al professionismo.