Pandemia, aumentano i fumatori tra i giovani romagnoli tra i 17 e i 18 anni

Attualità

Rimini

| 12:00 - 28 Maggio 2021

Effetti della pandemia: aumenta il consumo di sigarette tra i giovani romagnoli. È quanto emerge da uno studio del team di prevenzione dell'Istituto Oncologico Romagnolo che ha intervistato 2.340 studenti di 18 scuole secondarie di secondo grado del territorio. Dai risultati si evince come circa il 42% degli adolescenti fumatori abbia visto peggiorare la propria dipendenza dalla nicotina. Nello specifico delle province la percentuale si attesta sul 44% per Ravenna, sul 42% per Forlì-Cesena e sul 38% per Rimini. Al contrario, solo il 25% degli intervistati ha dichiarato di averne diminuito il consumo: 22% su Ravenna, 30% su Forlì-Cesena e 23% su Rimini. I giovani che hanno sfruttato il lockdown come occasione per smettere di fumare sono pochissimi: attorno al 5,5%. La percentuale di adolescenti romagnoli che dichiarano di consumare sigarette si attesta sul 13%: anche in questo caso è Ravenna ad avere il primato col 16%, seguita da Forlì-Cesena con il 12% e Rimini con l'11%. Per tutte e tre le province la fascia d'età in cui il vizio del fumo colpisce di più è quella che va tra i 17 e i 18 anni, quando il tabacco è abitudine praticamente di un giovane su due (48%). Le ragazze risultano più tabagiste dei coetanei maschi, statistica in linea con i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità che indicano come il tumore al polmone sia in crescita tra le donne: tra le intervistate dichiara di fumare il 16,5% delle ravennati, il 15% delle riminesi e il 13% delle studentesse di Forlì-Cesena; percentuali che calano per gli adolescenti rispettivamente al 15%, 7% e 11%.