Novafeltria, coltivazione di marijuana nelle campagne scoperta dai Carabinieri

| 11:13 - 28 Maggio 2021

Le piante di canapa sequestrate.

Sette piante di marijuana crescevano nel terreno al riparo da sguardi indiscreti nelle campagne di Maiolo. I Carabinieri di Novafeltria le hanno trovate tra le località Boscara e Cavallara durante un pattugliamento del territorio. Le piante, alte circa 50-60 cm del tipo “cannabis indica” erano mimetizzate e nascoste in mezzo ad altra vegetazione. Erano quasi pronte per essere raccolte ma l'intervento dei militari ha permesso di evitare che il proprietario passasse dall'attività agricola a quella di spaccio. Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili che devono rispondere di coltivazione ai fini di spaccio di stupefacenti. Le piante, dopo i rilievi di rito, saranno distrutte.



"Rimarrà sempre alta e costante l’attività capillare di controllo del territorio"si legge nella nota dell'Arma " da parte dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria per garantire la sicurezza dei cittadini."