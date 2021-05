Vasco Rossi è tornato a Rimini, è caccia all’autografo

Attualità

Rimini

| 08:38 - 28 Maggio 2021

Lo scorso anno avvistato dai fan lungo la ciclabile del fiume Marecchia, foto Ansa.

Uno dei maggiori esponenti nella storia della musica italiana, Vasco Rossi di nuovo a Rimini. Il rocker è uno degli artisti più amati e ai suoi fan farà di certo piacere incontrarlo anche quest'anno a Rimini. Una vacanza-lavoro per il 'Blasco' che ovviamente si gode il mare e il sole. Vasco da mercoledì è nuovamente in romagna dove, in diverse occasioni, ha soggiornato unendo il riposo alla preparazione dei suoi tour. Un anno fa infatti avrebbe dovuto provare al Teatro Novelli, prima di rinviare tutta la tournee al 2022 causa pandemia. In attesa di tornare sul palco Vasco passerà qualche giornata a Rimini con le oramai consolidate abitudini: in genere al mattino, dopo colazione, in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita ama percorrere la ciclabile del Marecchia, poi, al rientro, si concede ai fans che lo attendono nella cancellata principale del Grand Hotel in cui soggiorna. Data la sua grande disponibilità c'è da scommettere che, nel giro di qualche giorno, il web sarà pieno di foto di fan insieme a lui.