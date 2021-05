Meteo: weekend con qualche nuvola, lunedì pioggia e calo termico

Attualità

Rimini

| 20:00 - 27 Maggio 2021

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 27/05/2021 ore 19:30



Venerdì 28 maggio 2021



Stato del cielo: sereno al mattino, parzialmente velato nel pomeriggio, velato la sera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +9°C e +14°C, massime comprese tra +19°C e +23°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 29 maggio 2021

Stato del cielo: poco nuvoloso o velato al mattino, nuvoloso nel pomeriggio-sera, a causa del transito da ovest verso est di stratificazioni compatte. Fino a molto nuvoloso nel pomeriggio a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: assenti, eccetto per lo sviluppo di deboli rovesci fra pomeriggio e prima serata sull’alto Appennino riminese.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +14°C, massime comprese tra +19°C e +24°C.

Venti: deboli da est/nord-est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.





Domenica 30 maggio 2021

Stato del cielo: da nuvoloso a poco nuvoloso in mattinata, con progressive schiarite. Sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio, perlopiù sereno in serata.

Precipitazioni: assenti, salvo per deboli piovaschi possibili fra notte e primissimo mattino.

Temperature: minime comprese tra +10°C e +15°C, massime comprese tra +17°C e +20°C.

Venti: deboli-moderati da nord-est.

Mare: mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: nei giorni seguenti una circolazione depressionaria situata fra i Balcani e l’Europa orientale continuerà ad inviare impulsi di aria fresca verso il territorio riminese, mantenendo le temperature al di sotto delle medie del periodo. Fino a Martedì 1 giugno massime non oltre i +20°C e minime attorno a +10°C. Non si prevedono particolari precipitazioni, tranne qualche rovescio pomeridiano sui monti.



