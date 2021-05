Turismo: riparte il treno estivo Monaco-Rimini 

Turismo

| 18:11 - 27 Maggio 2021

La stazione ferroviaria di Rimini.

Da Monaco a Rimini, passando per Bologna e Cesena. Riparte da oggi (fino all'11 settembre), con corse giornaliere, il treno estivo delle ferrovie tedesche e austriache (Deutsche Bahn e ÖBB) che da sei anni accorcia le distanze tra la Germania e la Riviera Romagnola. Un ritorno positivo, dopo l'anno segnato dall'emergenza sanitaria Covid, che fa da traino alla campagna promozionale sulle tv nazionali tedesche e sul portale meteo Wetter.com avviata a fine aprile da Apt servizi Emilia-Romagna, per invitare famiglie e cittadini della vicina Germania a passare le vacanze in sicurezza sui litorali. "Bentornato al Monaco-Rimini e ai turisti tedeschi", hanno detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini. "Grazie anche alla campagna vaccinale a tappeto che sta per partire per tutti i lavoratori e gli operatori del settore possiamo ribadire ancora una volta che la nostra regione è pronta ad accogliere in sicurezza chi vorrà trascorrere le vacanze da noi".