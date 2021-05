Lavoratori stagionali sfruttati e sottopagati: "Siamo i nuovi schiavi"

Attualità

Rimini

| 18:06 - 27 Maggio 2021



Una testimonianza cruda e diretta, che riapre il dibattito sulle condizioni dei lavoratori stagionali. Un videoreportage di Repubblica riporta le parole dirette di due persone, voce camuffata "perché se veniamo riconosciuti non possiamo più trovare lavoro in questo settore", la prima con 10 anni di impiego nel settore della ristorazione come aiuto cuoco e cameriere, il secondo un barman. Il primo testimone racconta di aver fatto la stagione turistica a Cattolica, Pesaro e Fano: "A contratto 6 ore di lavoro al giorno, ma poi lavoravo il doppio, senza giorno libero, tre turni giornalieri", spesso ricevendo insulti ("Muoviti deficiente, mi veniva detto, e lavoravo 15 ore al giorno"). Il barman si sofferma sul vitto e alloggio promesso con il lavoro, ma i pasti sono spuntini consumati in piedi, durante il lavoro, e l'alloggio è "uno sgabuzzino di eternit sotto il tetto". La conclusione, per entrambi, è la stessa: "I lavoratori stagionali sono i nuovi schiavi".



Non ci sta Gianni Indino, presidente di Confcommercio Rimini, che respinge le accuse, riportando la voce di molti imprenditori, costretti a rinunciare ad assumere personale "perché non trovano chi si impegna la domenica o in orari notturni", o aspiranti dipendenti "che preferiscono non essere messi in regola per poter percepire disoccupazione o reddito di cittadinanza". Attacca Indino: "Devo dunque desumere che i lavoratori siano tutti così, che non si trovi personale serio e volenteroso? Assolutamente no, perché conosco il turismo del nostro territorio e non faccio di tutta l’erba un fascio". Il n.1 della Confcommercio Rimini accusa: "Facile, troppo facile sparare a zero sugli imprenditori e metterli in prima pagina come sfruttatori, paragonandoli a schiavisti. Troppo facile far diventare il racconto di pochi una regola che vale per tutti". Indino evidenzia che "chi sbaglia deve pagare", ma è furioso per "il pregiudizio che chi viene a lavorare in Riviera non veda rispettati i diritti". Chiosa Indino: "Noi stiamo dalla parte della legalità e come noi la stragrande maggioranza delle imprese. Vogliamo sostenere lo scontro tra categorie, tra lavoratori e imprenditori, oppure continuare il percorso intrapreso dalle associazioni di categoria anche insieme alle sigle sindacali per una riforma del mondo del lavoro che porti benefici a tutti? Questo non è il momento dello scontro, non oggi, non ora”.