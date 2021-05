Auto sbuca sulla via Emilia e centra uno scooter, traffico in tilt

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 17:31 - 27 Maggio 2021

Traffico in tilt sulla via Emilia a Santa Giustina, non solo per il cantiere di Hera che sta portando molti disagi, come lamentato dai cittadini: oggi (giovedì 27 maggio), alle 17 circa, è avvenuto un incidente che ha coinvolto una moto condotta da un ragazzo e un'automobile Fiat Punto. La moto percorreva la via Emilia provenendo da Santarcangelo, quando, all'altezza dell'hotel San Clemente, l'auto è sbucata da una strada laterale: la moto ha impattato frontalmente contro la fiancata sinistra della vettura e il motociclista è stato sbalzato dalla sella, rovinando sull'asfalto. Sul posto immediato l'intervento del personale della Croce Rossa Italiana sezione di Cesenatico, che ha prestato i soccorsi al ferito, le cui condizioni, fortunatamente, non sembrano gravi. I rilievi affidati alla Polizia Municipale.