Coronavirus: in regione tre decessi, a Rimini nessuno ma risalgono i casi (+32)

Attualità

Rimini

| 16:11 - 27 Maggio 2021

Bollettino Covid 27 maggio 2021.

A Rimini si registrano 32 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 18 sintomatici e 14 asintomatici. Rimangono nove i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso nel nostro territorio, mentre in regione il numero dei deceduti scende a 3: uno a Reggio Emilia (una donna di 57 anni) e 2 in provincia di Bologna (entrambe donne, di 83 e 94 anni). Tornando a Rimini, i contagi settimanali sono stati 84 (media 21 al giorno, in calo rispetto alla scorsa settimana).



In regione oggi 263 nuovi casi su 20.132 tamponi e 436 guarigioni. Sul fronte ricoveri, tornano a salire in terapia intensiva: sono 111 (+2 rispetto a ieri), mentre calano nei reparti Covid (622, - 67). La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 48 nuovi casi, seguita da Bologna (42). Poi Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 32 nuovi casi), Parma (28), Cesena (23) e Ravenna (22); quindi Forlì (14), Ferrara (11), Piacenza (8) e, infine, il Circondario Imolese (3).