In vacanza a Riccione con il treno: hotel gratis e ingresso riservato agli eventi

Attualità

Riccione

| 15:54 - 27 Maggio 2021

Stazione ferroviaria di Riccione.

Raggiungere Riccione con le Frecce è sempre più facile e sempre più conveniente. Le Frecce e gli Intercity Trenitalia collegano direttamente e giornalmente Riccione con tutta Italia. Oltre alla comodità e la velocità del viaggio messi a disposizione dalla collaborazione con la società di trasporto del Gruppo FS Italiane, il Comune e Federalberghi Riccione offrono nuovi incentivi da sfruttare per trascorre delle vacanze convenienti, senza pensieri ed esclusive. Chi sceglie la vacanza in uno degli hotel aderenti alla promozione Riccione in Treno potrà infatti ottenere il rimborso del biglietto del viaggio, l'esenzione della tassa di soggiorno e un plus eccezionale, l'ingresso riservato agli eventi di Riccione.



Quest'anno infatti, chi sceglie il treno avrà l'esclusiva di poter avere il posto riservato nei più importanti eventi dell'estate riccionese. Per motivi di sicurezza già dallo scorso anno la partecipazione agli eventi della città è a numero chiuso con posto riservato. Coloro che sceglieranno l'offerta Riccione in Treno e arriveranno con Frecce ed Intercity, potranno prenotare tramite l'hotel il posto negli eventi dell'estate riccionese. A chi pernotterà almeno da 3 a 7 notti in uno degli hotel aderenti al circuito sarà inoltre rimborsato il viaggio di andata, mentre chi estenderà la vacanza fino a due settimane non dovrà pagare nemmeno il biglietto del ritorno. Nel dettaglio: 3 notti rimborso viaggio di andata fino a 25 euro negli hotel a 3 e 4 stelle, 15 euro negli hotel a 1 e 2 stelle. Sette notti: rimborso viaggio di andata fino a 40 euro a persona negli hotel a 3 e 4 stelle, fino 25 euro in quelli a 1 e 2 stelle; quattordici notti: rimborso viaggio andata e ritorno fino a 80 euro a persona negli hotel a 3 e 4 stelle e fino a 50 euro in quelli a 1 e 2 stelle).



Oltre alla comodità del treno e la convenienza di un hotel che rimborsa il biglietto di viaggio, il comune per incentivare ulteriormente l'utilizzo del treno ha azzerato la tassa di soggiorno per chi sceglie l'offerta su sito www.riccioneintreno.it



L'orario estivo 2021 conta ben 18 Frecce (14 giornaliere + 4 periodiche) e 14 Intercity (12 giornaliere + 2 periodiche) con fermata a Riccione e biglietti a breve in vendita su tutti i canali Trenitalia.