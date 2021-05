Disagi via Emilia: Gnassi richiama Hera per i lavori a Santa Giustina

Attualità

Rimini

| 15:37 - 27 Maggio 2021

Foto file a Santa Giustina di Daniele Righi su pagina Fb.



Il comitato Santa Giustina, attraverso il portavoce Giuseppe Fabbri, ha lamentato al Corriere di Romagna lunghe code e traffico sulla via Emilia, per lavori di Hera a una condotta idrica. Un'altra sgradita sorpresa per gli automobilisti diretti a Riccione, partiti da Santa Giustina, si è palesata al cavalcavia esterno all'autostrada all'altezza del casello di Rimini Sud: un altro cantiere ha creato ulteriori code. Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi raccoglie l'invito del comitato e solleciterà Hera per incrementare il numero di operai al lavoro al cantiere, che ha una durata prevista di circa 5 settimane, al fine di accorciare proprio queste tempistiche. In quest'ottica il primo cittadino ha avanzato ufficialmente la proposta di estendere i lavori anche nelle ore notturne; extrema ratio, la sospensione del cantiere durante l'estate. "La mia è una richiesta ufficiale che deve avere una risposta ufficiale perché sinceramente non possiamo trovarci più nella situazione di questi giorni in cui un intervento seppur necessario perché legato all’indispensabile intervento di rifacimento del sistema idrico e fognario, opera voluta e strategica per Rimini, per la sua discutibile organizzazione possa creare nell’immediato disagi superiori ai benefici".



Il cantiere, evidenzia Gnassi, ha un impatto ancora più pesante, "soprattutto in questa fase che vede l’avvio da parte di Autostrade per l’Italia di un concomitante intervento di manutenzione straordinaria presso il casello di Rimini Sud". Gnassi aggiunge: "Quello che chiederò ai tecnici della società quotata in Borsa, e che ha grandi competenze e qualità, è di tenere nella massima considerazione le esigenze delle persone, che vivono, lavorano, si spostano. Non può essere che per un intervento anche giusto e necessario, si possano bloccare vita e lavoro di donne e uomini". Il primo cittadino non risparmia una frecciata ad Hera: "Bisogna che anche moloch irraggiungibili, quotati in borsa, coordinatori della viabilità nazionale, planino sulla terra e considerino come meritano le esigenze di vita dei cittadini”.