Riccione, spedizione punitiva: minore aggredisce coetaneo al parco. Denunciato

Cronaca

Riccione

| 15:17 - 27 Maggio 2021

Carabinieri di Riccione.



Un 16enne italiano, studente residente a Riccione, è indagato per lesioni personali. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 30 aprile scorso, il giovane ha aggredito un coetaneo in un parco della città, colpendolo con calci e pugni e procurandogli lievi lesioni. Secondo quanto emerso nelle indagini, l'aggredito satava pianificando una spedizione punitiva, nei confronti di altri ragazzi, per vendicarsi di una prima aggressione subita in viale Ceccarini, nella serata del 28 febbraio scorso.