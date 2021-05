Rimini: Epaca Coldiretti arriva in pieno centro. Inaugurati i nuovi uffici

Attualità

Rimini

| 14:58 - 27 Maggio 2021

Taglio del nastro.

Inaugurato questa mattina, (giovedì 27 maggio) nel pieno rispetto delle norme anti Covid, l’uffico di Epaca Coldiretti in centro a Rimini, in viale XXIII settembre 112/a. Il Patronato Epaca, con l’apertura di questo nuovo ufficio, vuole ampliare le modalità per offrire i suoi servizi a tutti i cittadini, con l’impegno di non lasciare mai nessuno da solo, per essere sempre più vicino alle persone, garantendo presenza sul territorio.



“Con l’inaugurazione di questi uffici a Rimini centro - afferma il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi - Coldiretti, prima organizzazione di categoria a livello provinciale, ha ritenuto opportuno completare la sua presenza nel capoluogo, ribadendo in questo modo il proprio fondamentale ruolo non solo in un contesto economico, ma anche sociale; vogliamo intercettare un maggior numero di persone, l’intera società civile, erogando servizi di qualità tramite il nostro Ente di Patronato”.



Il Vice Direttore di Coldiretti Rimini Giorgio Ricci ha sottolineato la propria personale soddisfazione e di tutta l’organizzazione professionale rimarcando “come il nuovo ufficio metta a disposizione dei cittadini di Rimini l’esperienza e la professionalità dei suoi operatori con servizi aperti a tutte le categorie, dai pensionati agli studenti, dai lavoratori ai disoccupati, per soddisfarne i bisogni e le necessità”.



“Siamo ancora più vicini ai cittadini – afferma il Responsabile Provinciale di Epaca Rimini Gabriel Battistelli – e come sempre disponibili a dare risposta ad ogni richiesta di prestazioni o di consulenza che giunge dalla società civile, comprese le nuove misure previste dal decreto ‘Sostegni Bis’”. Un servizio sempre più a misura del cittadino che va dalle domande di pensione (vecchiaia, anzianità, invalidità sociale e civile, reversibilità) alla consulenza e assistenza medico legale in caso di infortuni e malattie professionali, dalle disoccupazioni alle indennità di maternità e congedo parentale, dai bonus ai ristori. Tali servizi - termina Battistelli – vengono garantiti non solo ai soci di Coldiretti, ma all’intera cittadinanza. A tal fine siamo pronti alla definizione di convenzioni specifiche con studi privati, istituti di cura e altri centri socio assistenziali”.



L’ufficio inizialmente resterà aperto il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

Per informazioni, tutti i giorni, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.30, il Patronato sarà disponibile e raggiungibile sia telefonicamente che tramite mail al seguente recapito: Ufficio Provinciale di Rimini tel. 0541- 742363 mail epaca.rn@coldiretti.it