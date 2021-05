Reggini presenta il Suv 100% elettrico con un tour sul territorio

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:51 - 27 Maggio 2021

Nella foto la prima tappa del Tour, a San Marino.

Partito giovedì 27 maggio da San Marino, il tour on the road che Reggini dedica alla nuova Škoda Enyaq iV si svolgerà in sei tappe toccando successivamente Cattolica (martedì 1 giugno), Riccione (venerdì 4 giugno), Rimini (mercoledì 9 giugno), Santarcangelo e Bellaria Igea Marina (venerdì 11 giugno) e Misano e Morciano (giovedì 17 giugno). Le più belle località turistiche del territorio e i loro luoghi più popolari, fanno da cornice alla presentazione della nuova protagonista dell’avanguardia elettrica, nel rispetto delle norme di sicurezza e degli orari imposti dal Dpcm.



Il futuro dell’automotive è elettrico e il rispetto dell’ambiente, nella direzione della rivoluzione Carbon Neutrality, è il messaggio di un tour che intende promuovere il viaggio ecosostenibile all’insegna della bellezza e di prestazioni e comfort che rendono unico lo stare al volante. Il nuovo Suv Skoda, infatti, si presenta con un design elegante ispirato all’abitabilità della casa, per rendere la guida un momento tanto confortevole quanto attento ai temi avanguardisti della rivoluzione green.



“Dopo il difficile periodo appena trascorso, – Dichiara Maria Reggini - questo tour on the road che inizia con l’estate vuole essere d’auspicio al ritorno alla normalità inserendosi in un dibattito di forte attualità: quello della transizione ecologica e digitale che Škoda Enyaq iV, con le sue caratteristiche distintive, identifica in maniera ideale.”



Con una autonomia fra i 390 e i 470 km circa il nuovo modello ha di serie clima bizona, fari full led, frenata automatica d’emergenza, accesso e avviamento senza chiave, mantenimento in corsia, app per gestire ricarica e clima a distanza e sistema multimediale con schermo tattile, Android Auto e Apple CarPlay.



“La mobilità sostenibile, come è dimostrato dall’impennata nelle vendite di veicoli elettrici, non rappresenta più una tendenza per il futuro, ma una realtà in forte espansione. – Dice Filippo Reggini – Quest’ultimo modello della gamma iV di Skoda, una delle più ampie sul mercato in materia di motorizzazioni sostenibili, è un’auto che ricorda casa, dentro e fuori, e che rispetta quella che abitiamo tutti: la Terra.”