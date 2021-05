Nuovi parroci per San Martino di Riccione e Corpolò

Attualità

Rimini

| 14:20 - 27 Maggio 2021

Don Alessandro Pironi.



Nuove nomine effettuate dal vescovo di Rimini Francesco Lambiasi. Don Luca Torsani, già in servizio pastorale presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Santarcangelo, è stato nominato vicario parrocchiale della comunità parrocchiale di Corpoló, che comprende anche le chiese di San Paolo e Santa Cristina, in fraternità sacerdotale con Padre Pietro Barilari e don Nicola Spadoni.



Sabato prossimo 29 maggio, alle ore 20.30, presso la chiesa parrocchiale ci sarà la celebrazione eucaristica di accoglienza presieduta dal Vicario generale.

Don Luca Torsani è nato a Cesena il 21 dicembre 1972, ma è sempre vissuto a Montefiore. Dopo la laurea in ingegneria, conosce i saveriani; lascia il posto in azienda e nel 1999 entra dai saveriani di Parma. È stato ordinato sacerdote a Rimini dal vescovo monsignor Lambiasi il 6 settembre del 2008. Ha prestato servizio pastorale anche in Camerun e in Burundi.



Don Alessandro Pironi, consacrato presbitero domenica scorsa, che ha vissuto l’anno di diaconato presso la parrocchia di San Mauro Pascoli, è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia di San Martino di Riccione, accanto al parroco don Alessio Alasia.

La celebrazione di ingresso è prevista, però, sabato 14 agosto alle ore 18 , in modo da consentire a don Alessandro di portare a termine le iniziative estive già previste. Nato a Rimini il 12 marzo del 1991, don Alessandro Pironi è originario di Bordonchio (Bellaria-Igea Marina). Ha svolto esperienza pastorale presso diverse comunità: Bordonchio, Crocifisso di Rimini, S. Agostino di Rimini, San Giuliano, Regina Pacis.

“Auguriamo ad entrambi i sacerdoti una sereno e fecondo ministero pastorale - sono le parole del Vicario generale della Diocesi, don Maurizio Fabbri - sostenuti dall'affetto e la preghiera di tutti noi”.