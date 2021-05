Opportunità per i giovani a Poggio Torriana: abbonamenti gratuiti per praticare sport in estate

Sport

Poggio Torriana

14:02 - 27 Maggio 2021

Location a disposizione del team di Fluxo.



Sono aperte le iscrizioni alle attività estive di Fluxo 2021. Chi si iscriverà online dal 25 al 31 maggio avrà l'abbonamento stagionale a Fluxo al prezzo speciale di 50 euro e di 35 euro per Over 65 e Under 13. A partire dal primo giugno il costo dell'abbonamento sarà di 60 euro e di 40 per Over 65 e Under 13. Le attività si svolgeranno a Rimini, a Santarcangelo di Romagna ed a Poggio Torriana.



Per i residenti a Poggio Torriana, nati tra il 2001 e il 2007, l'abbonamento alle attività è in omaggio, sarà sufficiente presentarsi al desk di Poggio Torriana e compilare la domanda di iscrizione. Per visionare il programma e tutte le informazioni sulle discipline: www.fluxomovement.it.



Le location di Poggio Torriana a disposizione del team di Fluxo quest'anno raddoppiano, oltre al meraviglioso anfiteatro all'aperto ci sarà a anche il parco del Mulino Sapignoli dove già da qualche settimana è stata inaugurata la stazione di allenamento per svolgere la Callistenia.



L’assessore allo Sport del Comune di Poggio Torriana, Francesca Macchitella, evidenza le due novità: per i residenti a Poggio Torriana che hanno dai 14 ai 20 anni, l’abbonamento è gratuito e per tutti gli appassionati di callistenia è stata inaugurata una stazione di allenamento considerata una delle più belle della Romagna. Commenta l'assessore: "ritengo che la scelta del Comune persegua una buona pratica per le politiche attive nei confronti dei nostri giovani, a sostegno della attività motoria e sportiva, a contrasto dell'aumento della sedentarietà determinata dal periodo di sospensione forzata delle attività a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. Questo intervento è in linea con le misure del bando regionale che ha previsto l'assegnazione, durante l'inverno passato, dei voucher sport per le famiglie".