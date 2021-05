Santarcangelo, cinque cittadini su dieci lamentano problema parcheggi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:01 - 27 Maggio 2021

Traffico a San Martino dei Mulini (foto di repertorio).



Prosegue nel comune di Santarcangelo il percorso partecipativo per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile. Nei primi mesi di lavoro sul Pums, la mobilità a Santarcangelo è stata analizzata attraverso dati tecnici, incontri con gli stakeholder e contributi raccolti tramite questionari: conclusa questa prima fase, nelle prossime settimane prenderà il via l’elaborazione di strategie e azioni, sempre con gli strumenti della partecipazione.



Attraverso i questionari somministrati nelle scorse settimane a 782 cittadini, 413 alunni e 87 docenti delle scuole è stato possibile rilevare il livello di soddisfazione, le abitudini di mobilità e le aspettative della cittadinanza rispetto agli obiettivi che il Pums dovrebbe raggiungere.



Nel corso della rilevazione, oltre il 70 per cento dei cittadini si è dichiarato soddisfatto dell’attuale situazione della mobilità di Santarcangelo. Su alcuni aspetti però il giudizio positivo non è unanime: il 50 per cento, infatti, ritiene che siano necessari interventi per aumentare la sicurezza degli spostamenti in bicicletta/monopattino e la disponibilità di sosta. Da migliorare anche i servizi di trasporto pubblico locale, poco conosciuti dai cittadini, che nel 40 per cento dei casi non hanno espresso un punto di vista in merito.



L’auto continua a essere il mezzo più utilizzato per gli spostamenti sistematici, di lavoro e studio: la percentuale del 74 per cento precedente alla pandemia – quando il 9 per cento usava la bicicletta, l’8 per cento si muoveva a piedi e il restante 8 per cento con altre modalità – è però scesa al 56 per cento durante l’emergenza sanitaria, in seguito alla diffusione dello smart working (11 per cento) o all’impossibilità di lavorare (7 per cento).



La principale sfida per il Pums è quella di ridurre quanto più possibile l’uso dell’auto favorendo gli altri modi di spostarsi, a beneficio dell’ambiente e verso una città accessibile a tutti in sicurezza. Lo hanno ben chiaro i cittadini di Santarcangelo, che chiedono a progettisti e Amministrazione comunale di perseguire prioritariamente una serie di obiettivi ambiziosi: per realizzarli sarà necessario il contributo di tutti, a partire dalle prossime fasi del percorso partecipativo che dovrà essere il più ampio e condiviso possibile.



Oltre alla riduzione nell'uso dell'auto, infatti, tra i principali obiettivi indicati dalla cittadinanza sono compresi: migliorare la qualità degli spazi urbani e le condizioni di sicurezza per veicoli, pedoni e ciclisti; diffondere la cultura di una mobilità sostenibile; integrare le politiche di sviluppo del territorio con la pianificazione del sistema della mobilità; ridurre l'inquinamento atmosferico; migliorare la cosiddetta "inclusione sociale", cioè la facilità di spostarsi delle persone anziane, a basso reddito o a mobilità ridotta.



I dati raccolti sono stati inseriti all’interno del documento di quadro conoscitivo insieme alle analisi tecniche svolte su norme e strumenti di pianificazione, sull’assetto territoriale e socio-economico, sull’offerta e sulla domanda di mobilità. Il documento – vera e propria fotografia della mobilità a Santarcangelo – sarà pubblicato sul sito del Comune nelle prossime settimane, non appena ultimate le ultime fasi preparatorie.



Dopo la lettura del documento, per due settimane tutti i cittadini potranno presentare le proprie proposte o votare quelle di altri attraverso lo strumento del geoblog, una mappa interattiva di Santarcangelo in cui sarà possibile suggerire iniziative e azioni su trasporto pubblico, viabilità, parcheggi, ciclabilità, logistica, accessibilità e spostamenti a piedi.