Gira nuda per Rimini, denunciata donna 43enne

| 13:47 - 27 Maggio 2021

E' terminata con una denuncia la vicenda di una donna intenta a girare per viale Vespucci nuda dalla cintola in giù. Vestita con una camicia, scarpe e cappello, ma senza nulla addosso sotto (in realtà aveva una minigonna sollevata in vita, nel momento in cui è stata intercettata dalla Polizia), come ritratta in una foto girata sui social. La donna, una 43enne della Campania, in vacanza a Rimini, è stata rintracciata dallla Polizia nei pressi di piazzale Marvelli. Seduta su una panchina, stava bevendo della vodka ed era in stato di alterazione per l'alcol assunto.

Alcuni testimoni hanno raccontato della passeggiata in déshabillé della donna, denunciata per atti osceni in luogo pubblico e sanzionata per ubriachezza. Sempre sui social, qualche giorno fa, circolava in video di una donna intenta a masturbarsi su una panchina, in pieno giorno. (Foto gallery) Si potrebbe trattare della stessa 43enne.