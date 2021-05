Riccione: attiva la nuova rotonda all'incrocio viali Da Verazzano-Limentani

Attualità

Riccione

| 13:12 - 27 Maggio 2021

La nuova rotonda (in gallery l'assessore Lea Ermeti).



Da questa mattina (giovedì 27 maggio) la nuova rotonda all'incrocio dei viali Giovanni da Verazzano-Limentani a Riccione entra in piena attività, con l'eliminazione del semaforo utilizzato in via provvisoria per regolare la circolazione dei veicoli durante i lavori: "un punto nevralgico della città, di collegamento alla statale 16 e al mare zona Terme, diventa facilmente percorribile dai ciclisti, tramite una ciclabile su marciapiede separata dalla strada carrabile, e dai pedoni, sempre su sede separata", spiega l'amministrazione comunale di Riccione. Il sottopassaggio di viale Da Verazzano era pericoloso per i ciclisti, ma ora saranno in corsia protetta, con le auto chiamate a moderare la velocità, in presenza della rotonda. In zona, infine, sono stati anche sostituiti i lampioni con una nuova illuminazione a led.



Lunedì 31 maggio, inoltre, prenderanno il via i lavori propedeutici alla bonifica da ordigni bellici dell’area inserita nel previsto sfondamento di viale XIX Ottobre. “Entro breve approveremo il progetto esecutivo - afferma l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - di prolungamento e risagomatura del viale, nel tratto compreso tra viale Derna e viale Da Verazzano, attraversando l’area delle Ferrovie, per procedere ai lavori senza sosta che prevedono anche una seconda rotatoria tra via Limentani e viale San Martino". L’opera, tra messa in sicurezza di viale Da Verazzano e sfondamento viale XIX Ottobre, divisa a stralci, richiede un investimento complessivo di 2.900.000 euro, di cui oltre 1.400.000 euro per il prolungamento di viale XIX Ottobre.