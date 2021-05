Incidenti mortali sul lavoro, sindacati in protesta chiedono più controlli

Attualità

Rimini

| 12:50 - 27 Maggio 2021

Prefettura di Rimini.



Questa mattina (giovedì 27 maggio) i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno svolto un presidio davanti alla Prefettura di Rimini per chiedere un patto per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, al grido di "Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro". Si è tornati a parlare di sicurezza sul lavoro dopo gli ultimi episodi di infortuni mortali e si è chiesto di inserire la tematica anche nel programma delle scuole superiori. "Salute e sicurezza sono valori fondamentali non ancora sufficientemente riconosciuti in tutti i luoghi di lavoro. Lo dimostrano i troppi infortuni che ancora oggi avvengono, spesso anche mortali", spiega a margine della manifestazione Isabella Pavolucci, segretaria generale della Cgil di Rimini.



Quello che i sindacati chiedono, spiega la segretaria Cisl Romagna Linda Braschi, "è di proteggere lavoratori e lavoratrici e accompagnarli con investimenti che Inail deve fare anche con finanziamenti del Pnrr e della Regione per mettere al centro la protezione della persona, migliorando le ispezioni in qualità, quantità e frequenza, aumentando le figure che possono fare ispezioni, nonché i medici competenti". "Dobbiamo fermare questa strage che continuamente nel nostro Paese segna quasi ogni giorno un lutto. Ed è per questo che come Cgil, Cisl e Uil dobbiamo rafforzare la nostra rappresentanza e generalizzarla in tutti i luoghi di lavoro", spiega Giuseppina Morolli, segretaria generale Uil Rimini, che aggiunge come il patto debba prevedere anche una riforma degli ammortizzatori sociali.