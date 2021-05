Lutto nel mondo della danza, scomparsa Carla Fracci

Attualità

Nazionale

| 11:45 - 27 Maggio 2021

Carla Fracci.

Il mondo dello spettacolo e della danza mondiale perde un'artista importantissima. E' scomparsa questa mattina (giovedì 27 maggio) l'etoile Carla Fracci. Aveva 84 anni. Una vita passata danzando nei palcoscenici di tutto il mondo. Forte il legame della divina anche con il territorio romagnolo. In tante occasioni ha partecipato ad eventi dedicati all'arte tersicorea. E' stata madrina di manifestazioni come SportDance, Danzfest e di tanti altri momenti dedicati alla danza come quello del concorso Rudolf Noureev che ha avuto come scenario il Teatro Galli di Rimini. Raccontando del suo rapporto con la riviera, aveva rivelato di aver passato tantissime estati in Romagna quando era ragazzina, grazie alle vacanze in una colonia legata alla scuola di danza classica della Scala di Milano.

Tanti i messaggi di cordoglio non solo da parte di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, ma anche del pubblico da cui è sempre stata molto amata.