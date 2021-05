Attualità

Rimini

| 11:18 - 27 Maggio 2021

Immagine di repertorio.

Polemiche in corso tra alcuni albergatori per il probabile arrivo di una settantina di rifugiati in due hotel della zona sud di Rimini. Si tratterebbe di un trasferimento da altri luoghi della provincia. La Croce Rossa riminese aveva intenzione di spostare gli ospiti da una struttura in un albergo. Date le polemiche sollevate la Croce Rossa ha desistito dal trasferimento, appellandosi alle istituzioni locali chiedendo un aiuto per trovare una collocazione per queste persone.