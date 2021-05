I giovani di Alcantara teatro Rimini incontrano la cantautrice Margherita Vicario

Attualità

Rimini

| 11:04 - 27 Maggio 2021

Margherita Vicario - foto Mattia Guolo.

Dopo l’incontro con Brunori Sas in cui la giovane redazione di Alcantara Teatro ha parlato di adolescenza mettendo a confronto generazioni diverse, di musica e di libertà, nella giornata di domenica 30 maggio, in diretta alle ore 18.30 sulla pagina Facebook Filo per Filo | Segno per Segno e sul canale Youtube di Alcantara Teatro, sarà la volta di intervistare l'attrice e cantautrice Margherita Vicario, reduce dalla recente uscita del suo nuovo album “Bingo”. Sono stati proprio i ragazzi del Laboratorio Stabile a scegliere Margherita Vicario per il loro incontro online da gestire in totale autonomia. «Rappresenti la leggerezza di Calvino: non superficialità o eccessiva spensieratezza, ma "planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore". In questo momento storico noi ragazzi abbiamo davvero bisogno di questo tipo di leggerezza, abbiamo bisogno di qualcuno con cui confrontarci in un dialogo tra pari comunicandoci vitalità e chi meglio di te potrebbe fare questo?» hanno scritto i giovani di Alcantara Teatro nell'invitarla al festival.

Margherita Vicario

Ha all’attivo due album (Minimal Musical del 2014 e Bingo uscito il 14 maggio 2021), un EP (Esercizi Preparatori, 2014) e una serie di singoli, tra cui i fortunati Abaué (Morte di un Trap Boy), Mandela – che ha superato il milione di views su YouTube e di ascolti su Spotify – e Romeo feat Speranza, usciti per INRI nel 2019.

Domenica 6 giugno il festival approderà alla Colonia Novarese per la presentazione del libro “Tetralogia dalla Colonia” edito da Maggioli (ore 17.00) e lo spettacolo dal vivo “Una promessa più in là” alle ore 18.30.

Durante l’inverno 2020, grazie al contributo e la collaborazione dell’associazione Il Palloncino Rosso, 20 adolescenti hanno frequentato un corso di scrittura teatrale, condotto dall’attore e drammaturgo Diego Runco. Punto di partenza: il riuso di luoghi abbandonati, come le Colonie marine sul litorale riminese. Il lavoro ha portato alla stesura di quattro copioni teatrali ambientati nelle colonie in un passato o in un futuro immaginario e raccolti nel quaderno “Tetralogia della Colonia”. “Una promessa più in là” è uno dei testi scritti a più mani dai ragazzi, che viene messo in scena nello spazio affascinante della Colonia Novarese. (Lo spettacolo è su prenotazione al numero: 329 0224949).

Continuano inoltre fino al 10 giugno le Favole sul filo: le voci dei piccoli allievi di Alcantara giungeranno attraverso il telefono a tutti quegli adulti che vorranno ritornare, almeno per pochi minuti, ad abbandonarsi alla piacevolezza di una favola prima di addormentarsi, come in una sorta di ninna-nanna capovolta e di ruoli che si invertono. Basterà chiamare il numero 0549.886525 e scegliere quale favola ascoltare.



Sono aperte le iscrizioni per escursioni e esplorazioni nella natura per riscoprire il mondo con occhi nuovi. Sabato 29 maggio dalle ore 19.30 ci sarà una magica Notte delle lucciole in collaborazione con l’associazione Strada San Germano: nello spazio silenzioso di una fattoria immersa nel verde, racconti e poesia nell’attesa del buio e del magico spettacolo delle lucciole (3€ tessera associativa, per tutti, info: 3398972742).

Sabato 5 giugno dalle ore 15 si partirà dal colle dei Cappuccini di Santarcangelo di Romagna per risalire il fiume Uso: un’escursione per riscoprire il piacere di muoversi liberamente nella natura in collaborazione con Chiocciola la Casa del Nomade (gratuito, rivolto a ragazzi dagli 11 anni - prenotazioni: 3200261464).

Infine giovedì 13 giugno appuntamento con Sketch Bike Tour accompagnati dalla disegnatrice Monica Gori: un giro in bicicletta per Rimini (ritrovo alle ore 9.30 alla Piazza sull’Acqua) con un quaderno per gli schizzi in tasca per tracciare un personale diario di bordo (8€ adulti / 5€ bambini + 2€ assicurazione Fiab, per tutti - prenotazioni: 3478769697).

Il programma continuerà fino al 2 luglio con presentazioni di libri, laboratori e performance teatrali portate in scena da bambini e ragazzi, grazie al patrocinio e alla partecipazione del Comune di Rimini, al Museo della Città (al Lapidario e nel giardino), nel Complesso degli Agostiniani (Il Chiostro, la Sala Pamphili) e nel Borgo San Giuliano.