Mercatini di primavera a Bellaria tra musica, fiori, artigianato e buon cibo

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:50 - 27 Maggio 2021

L'edizione 2017 dei Mercatini di primavera.

Sabato 29 e domenica 30 maggio, il salotto di Bellaria Igea Marina ospiterà i “Mercatini di Primavera”, con la dovuta attenzione per il rispetto delle disposizioni per il contenimento ed il controllo della pandemia.

Sabato e domenica, per l’interna giornata, sarà presente il mercato dedicato all’ artigianato artistico, piante e fiori, prodotti enogastronomici tipici, prodotti naturali e i prodotti del territorio a Km 0.

Domenica 30 maggio, a partire dalle ore 15.30, torna La Strada degli Artisti organizzata dalla BIM Music Academy, la scuola di musica di Monia Angeli e Associazione Quattro Quarti. Sarà una Strada degli Artisti particolare e in linea coi tempi, le postazioni musicali infatti si affacceranno dai balconi dell'Isola dei Platani per regalare agli ospiti un piacevole sottofondo musicale.

Musica per tutte le orecchie e tutti i gusti dal Jazz al Rock, dal Pop alla musica cantautorale. Si alterneranno: Manuela Evelyn Prioli e Simone Migani, Filippo Meneguez e Marco Antolini duo e poi la BIM Music Station con Gaia Belletti, Lucia Traversi, Luisa Scala, Deborah Panarese e Davide Leggieri.

Piazzetta Fellini (Le Vele) invece sarà riempita dai pittori di “Santarcangelo dei Pittori” una realtà nata negli anni '80 e che comprende ormai una ventina di artisti che, con il proprio stile e i propri colori, contribuiscono a portare avanti la tradizione, uscendo fuori dai propri studi per incontrarsi e condividere con il pubblico la passione per la pittura.

Per tutte le giornate interessate dalla manifestazione, saranno chiusi al traffico con divieto di sosta: viale Paolo Guidi (tratto da piazza Matteotti a piazzale Gramsci), via Pascoli (tratto da viale Paolo Guidi a via Albertazzi), piazza Matteotti e via Torre (tratto da piazza Matteotti a via Conca).