Rimini, al Garden boom di richieste per il centro estivo sportivo

Sport

Rimini

| 10:36 - 27 Maggio 2021

Esterno del Garden di Rimini.

Dopo mesi di lockdown e restrizioni c’è una grande voglia di tornare alla normalità, soprattutto per i più piccoli che hanno forse sofferto più di altri questo periodo. La conferma arriva dal boom di richieste per lo Junior Club, il centro estivo del Garden che torna lunedì 7 giugno per il suo 39° anno consecutivo.

Da qualche settimana sono aperte le iscrizioni e sono stati tantissimi i genitori riminesi che hanno chiamato o si sono presentati in via Euterpe per avere informazioni e regalare ai propri figli un’estate di gioco, sport, divertimento dopo tanti mesi passati in casa.

Nei 37.000 mq di parco lo Junior Club infatti è pronto ad ospitare tutti i bambini/ragazzi dai 3 ai 14 anni per un’estate indimenticabile di serenità all’insegna dello sport tra beach tennis, beach volley, calcio, nuoto, karate, danza (classica/moderna/hip hop) e pallavolo, grazie alle nuove linee guida del Ministero che consentono, ed anzi incentivano, l’attività motoria e lo sport.

Tutte le attività verranno svolte all’interno e nel parco esterno del Garden dove sono a disposizione: tre piscine interne e tre piscine esterne (oltre 1000mq d’acqua), 4 campi da calcetto e uno da calcio a 8, 6 campi da beach volley/tennis, un campo da basket/volley in parquet, un’area giochi per bambini da 3 a 7 anni, una tenda a vela per le attività all’ombra.

Un occhio particolare verrà chiaramente dedicato al rispetto di tutte le norme anti-Covid previste sia nello svolgimento delle attività che nelle fasi di entrata ed uscita.

Per quanto riguarda i contributi alle famiglie il Garden ha aderito al progetto Conciliazione Vita-Lavoro del Comune di Rimini e sono pertanto disponibili previa domanda da effettuarsi presso gli appositi uffici. Un’altra opportunità è invece a disposizione per tutti i soci di Banca Malatestiana che potranno ricevere uno sconto di 50€ erogato dalla banca stessa.

Lo Junior Club sarà attivo a partire dal 7 giugno tutti i giorni, esclusa domenica, dalle 7.30 alle 19.00 (sabato fino alle 12.30).