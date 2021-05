Metanodotto Novafeltria: Regione farà luce sui lavori, Europa Verde soddisfatta

Attualità

Novafeltria

| 09:12 - 27 Maggio 2021

Lavori metanodotto in Valmarecchia.

La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha dato mandato agli uffici preposti di fare chiarezza relativamente alla realizzazione del metanodotto Rimini Sansepolcro. In una interrogazione di Europa Verde all'Assemblea Legislativa, veniva chiesto di verificare la fondatezza di alcune segnalazioni relativamente alle prescrizioni da attuare contenute anche nella Valutazione di Impatto Ambientale. Silvia Zamboni capogruppo di Europa Verde, in una nota stampa, si dice soddisfatta della risposta della Giunta.





In particolare, nell'interrogazione si evidenziano le prescrizioni che prevedono che 1) “dovranno essere minimizzati gli impatti derivati dall’esecuzione dell’opera mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica in tutte le interferenze con il reticolo idrografico, e dovrà essere prestata la massima attenzione agli aspetti vegetazionali delle zone interessate dall’infrastruttura al fine di ricomporre l’originario assetto morfologico e vegetazionale” e che 2) dovrà essere prestata particolare attenzione “alla salvaguardia della vegetazione arborea e arbustiva presente in loco, avendo cura di ricomporre le aree boscate interessate dall’intervento con implementazione di essenze arboree di pronto effetto, di altezza non inferiore a 3,5 metri, opportunamente disposte, fino alla ricucitura dell’area boscata”.