Calcio RSM: Nicola Berardi sarà ancora il tecnico de La Fiorita

Il tecnico Nicola Berardi.



Nicola Berardi sarà il tecnico de La Fiorita anche per la prossima stagione, a partire dall’impegno in Conference League che vedrà i gialloblù impegnati nel mese di luglio. Confermato in blocco anche lo staff tecnico che lo ha affiancato in questa stagione: il vice Oscar Lasagni, il preparatore dei portieri Andrea Sanchi, il preparatore atletico Mimmo Petrocca e il fisioterapista Emiliano Angeli.

“Siamo contenti di aver confermato in blocco lo staff tecnico – commenta il direttore sportivo Gian Luca Bollini –, era quello che volevamo. Il lavoro che hanno svolto è stato ottimo. Purtroppo la formula del campionato, non proprio meritocratica, ha penalizzato il risultato finale, ma nessuno può cancellare quanto fatto durante l’intera stagione”.