Calcio D: Sammaurese, che beffa: raggiunta sul 3-3 dal Progresso in nove

San Mauro Pascoli

| 18:17 - 26 Maggio 2021

Al termine di una sfida rocambolesca la Sammaurese, dopo una altalena di emozioni, divide la posta sul terreno del Progresso (3-3).

Partenza shock per i giallorossi, colpiti a freddo da Vassallo, che approfitta di una disattenzione di Maniglio. I locali spingono ancora e Menarini ci prova su punizione tre minuti dopo, ma la palla esce a lato.

La Sammaurese però con il passare dei minuti entra in partita e reagisce, sospinta dalle iniziative di Nicoli, Guatieri e Manuzzi, innescati dalle invenzioni di Bonandi. Al 26' il match gira: , espulsione di Vassallo, che prende il secondo giallo e lascia in dieci i bolognesi. Passa un minuto e mezzo circa e, su un cross basso, Manuzzi non perdona i padroni di casa, trafiggendo Celeste e siglando il diciannovesimo goal stagionale.

Il trend pare giallorosso, tuttavia dalla distanza Menarini trova un jolly e insacca il raddoppio emiliano. La squadra di Protti non ci sta e, appena prima dell'intervallo, si rimette in carreggiata, impattando con Bonandi, abile a risolvere una carambola con il suo fatato piede mancino.

Nella ripresa la Sammaurese dimostra di voler vincere e, guadagnata l'espulsione di Menarini che costringe in nove il Progresso, ottiene il tris grazie ad un'autorete di Fiore (64'). Incredibilmente, nonostante la doppia inferiorità numerica, la compagine di Moscariello riesce a rientrare, raggiungendo il 3-3 tramite la sgroppata vincente di Salvatori, che supera Maniglio con un rasoterra.

Nel finale la Sammaurese prova a vincerla, ma il Progresso tiene con estrema tenacia e al triplice fischio il match termina con un punto per parte.

Il tabellino

PROGRESSO-SAMMAURESE 3-3

PROGRESSO: Celeste, Mele, Cocchi, Chmangui, Fiore, Gulinatti, Monaco (66' Bagatti), Salvatori (81' Esposito), Vassallo, Menarini, Matta (76' Cantelli). A disp: Tartaruga, Bonvicini, Marchetti, Maltoni, Rossi, Grazia. All Moscariello

SAMMAURESE: Maniglio, Gurini, Della Vedova (58' Patrignani), Vesi (75' Lombardi), Chiwisa (61' Scarponi), Cianci, Nicoli, Pasquini, Manuzzi, Bonandi, Guatieri (61' Rrasa). A disp: Ramenghi, Palmese, Mantovani, Camara, Sabba. All Protti

Reti: 2' Vassallo, 27' Manuzzi, 41' Menarini, 44' Bonandi, 64' auto gol Fiore, 72' Salvatori

Note: Ammoniti: Vesi, Chmangui, Matta, Pasquini, Scarponi, Celeste. Espulsi: Vassallo, Menarini.