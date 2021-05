Calcio D, nei recuperi hurrà del Prato e pari della Sammaurese

Sport

Rimini

| 18:01 - 26 Maggio 2021

Giornata di recuperi in serie D. Nel giroen D si sono giocate due partite: Prato-Correggese 2-0 (46' Napoli, 55' rig. Napoli) e Progresso – Sammaurese 3-3 (20' Vassallo, 28' Manuzzi, 41' Menarini, 44' Bonandi, 64' aut. Fiore, 72' Salvadori) con due espulsi – uno per tempo - tra le file dei padroni di casa.

Sammaurese-Rimini si giocherà domenica 30 maggio, come da calendario.

Ricordiamo che domenica la Sammaurese ospita il Rimini. La società guidata dal presidente Cristiano Protti aveva chiesto di posticipare il match a mercoledì 2 giugno (festa nazionale) per permettere la presenza di 250 tifosi (equamente divisi) sugli spalti del “Macrelli” (le ultime disposizioni ministeriali prevedono il ritorno del pubblico in presenza dall’ 1 giugno). Ma il Rimini, assecondando il suo tecnico Mastronicola (ex della partita) non ha accettato.

LA CLASSIFICA

Aglianese 64; Lentigione 61 **Fiorenzuola 59; *Prato 44; Real Forte Querceta 43; Pro Livorno Sorgenti , *Rimini 42; *Forlì 41; ***Correggese 39; Mezzolara 38; **Sammaurese 37; Seravezza 35; Ghivizzano, **Progresso 34; Bagnolese 32; Marignanese, Sasso Marconi 28; Corticella 16

LE SEI GARE DA RECUPERARE

Mezzolara-Sammaurese (19ª giornata)

Correggese-Bagnolese (22ª giornata)

Correggese-Forlì (24ª giornata)

Correggese-Fiorenzuola (28ª giornata)

Fiorenzuola-Progresso (29ª giornata)

