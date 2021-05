Tutela animali: accordo Comune Cattolica ed Enpa

Attualità

Cattolica

26 Maggio 2021

Controlli e attività informative, preventive e repressive in materia di detenzione e condotta dei cani. Controllo delle colonie di felini randagi, nelle aree verdi della città e monitoraggio delle aree di sgambamento. È quanto è previsto dalla convenzione siglata ieri tra il Comune di Cattolica e i volontari di Enpa - sezione di Rimini, l'associazione per i diritti degli animali. A firmare l'intesa il dirigente comunale Baldino Gaddi e la presidente dell'associazione Cecilia Bravo, alla presenza del sindaco Mariano Gennari. Tra le altre attività previste dal protocollo, i controlli sulla presenza di focolai di zanzara Tigre e le infestazioni di Processionaria del Pino. E qualora durante i propri servizi i volontari dovessero riscontrare dei reati, saranno tenuti ad avvisare le autorità competenti e la Polizia locale per gli interventi del caso. L'amministrazione comunale annuncia poi l'apertura a breve in Comune di uno sportello rivolto ai cittadini e presidiato dai volontari dell'Enpa o da professionisti convenzionati. "Un punto a cui rivolgersi per informazioni sulla corretta gestione degli animali domestici o per avanzare richieste di aiuto per persone con animali che si trovano in difficoltà", ha detto l'assessore comunale Lucio Filippini.