Coronavirus: in Regione calano decessi, sono 4. Nessuno a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:29 - 26 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 26 maggio 2021.

A Rimini si registrano 17 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 12 sintomatici e 5 asintomatici. Rimangono nove i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso nel nostro territorio, mentre in regione il numero dei deceduti scende a 4: uno a Modena (un uomo di 70 anni), uno in provincia di Bologna (un uomo di 72 anni), due nel ferrarese (una donna di 72 anni e un uomo di 78).



I nuovi casi sono 224 su 13.862 tamponi, 507 le guarigioni. Calano ancora i ricoveri: in terapia intensiva sono 109 (-7 rispetto a ieri), 689 quelli negli altri reparti Covid (-41). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Parma,entrambecon 46 nuovi casi,seguite da Cesena (24), Reggio Emilia e Modena (entrambe con 22 nuovi casi). Poi Ravenna (18), Rimini (17), Forlì (12) e Piacenza (11). Infine, il Circondario Imolese (4) e Ferrara (2).