"Tutti in carrozza": da Novafeltria a Perticara per celebrare la Giornata Nazionale delle Miniere

| 16:21 - 26 Maggio 2021

In foto: ferrovia Mercatino Marecchia (come si chiamava Novafeltria fino al 1941).

Si svolgerà domenica 30 maggio a Novafeltria e Perticara la XIII Giornata Nazionale delle Miniere. A questa giornata, parteciperà il Presidente Nazionale dello Zolfo di Marche e Romagna Carlo Evangelisti ed interverrà anche il funzionario della Provincia di Rimini, Alberto Rossini.



In occasione di tale ricorrenza è stata organizzata una mattinata di riflessione sul tema della cosiddetta mobilità "dolce" ovvero delle ferrovie dimenticate e appartenenti ormai soltanto alla memoria storica. Si tratterà anche di una mattinata alla riscoperta di quelli che sono stati i luoghi della ferrovia del nostro territorio.



E mai come in questo anno segnato dalla Pandemia, in cui abbiamo avuto l'opportunità di riscoprire e riassaporare il piacere dei ritmi lenti, dolci così come questi treni dimenticati che si inserisce questa giornata di rievocazone storica.



Si racconterà la storia della stazione e del treno di Mercatino Marecchia, utilizzato nel passato per il trasporto di persone ma sopratutto per il trasporto dello zolfo verso la miniera di Perticara.



Il programma della giornata prevede come luogo di ritrovo la Stazione di Novafeltria alle ore 10:00 per poi spostarsi attraverso i mezzi messi a disposizione dal trasporto pubblico locale di Start Romagna verso il Parco dello Zolfo di Perticara il cui arrivo è previsto per le ore 11:00.

Durante il tragitto, ci saranno alcuni approfondimenti da parte di alcuni oratori su temi come la mobilità lenta. Il rientro è previsto per le ore 12:00.



