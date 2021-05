Fatti importanti da sapere sul riscaldamento di una casa in legno

Attualità

26 Maggio 2021

Riscaldamento casa in legno.

In questo articolo parleremo dei fatti più importanti sul riscaldamento di una casa in legno, spiegandoti come fare per ridurre i costi del riscaldamento di una struttura realizzata con questo materiale ecologico, ecosostenibile ed amico dell’ambiente.



Cose da sapere sul riscaldamento di una casa in legno



In molti si chiedono come fare con il riscaldamento di una casa in legno, non ha caso una delle domande più comuni che viene fatta a chi si occupa di case in legno è la seguente: “come riscaldare una casa in legno”?



Difatti, sebbene il legno sia un ottimo isolante naturale, se hai intenzione di acquistare o costruire una casa in legno che sia anche abitabile, sarà necessario installare un impianto di riscaldamento (soprattutto se vivi in luoghi in cui il freddo invernale si fa sentire parecchio).



Per avere il riscaldamento all’interno delle case in legno e ridurne il relativo costo, esistono diversi metodi e trucchi, come quelli proposti da maestrocase.it di cui parleremo nelle prossime righe.



Che tipo di riscaldamento installare in una casa di legno



Prima di partire con i suggerimenti da adottare per avere una abitazione super efficiente, è bene spiegare che tipo di riscaldamento installare in una casa di legno.



Il team di professionisti di Maestro Case, consigliano i seguenti tipi di riscaldamento per una casa in legno:



Riscaldamento a pavimento: che permettono altissimi standard di comfort abitativo, senza contare il risparmio energetico ed economico;

Pompe di calore: anch’essi permettono di risparmiare in bolletta e sono ecosostenibili, poiché permettono di produrre calore ed acqua calda sfruttando il calore presente nell’aria;

Pannelli solari: si tratta di un sistema che utilizza l’energia naturale fornita dal sole e la converte in energia termica per la produzione di calore ed acqua calda sanitaria in maniera del tutto gratuita ed indipendente.



Ora che conosci i tre principali metodi di riscaldamento più utilizzati nelle case in legno, non ti rimane che scoprire cosa fare per mantenere sempre costante la temperatura interna.



Progettazione intelligente



È molto importante progettare la propria casa in legno in maniera “smart” e ciò consiste nel:



Disporre porte e finestre in un lato piuttosto che un altro per avere maggiore luce e calore del sole, il che permetterà alla stanza di sembrare più grande e permetterà di scaldare l’ambiente e le pareti nei mesi freddi;

Creare piccoli spazi versatili e multiuso che si riscaldino velocemente e facilmente. In queste zone puoi creare un piccolo ufficio o una piccola area dove accogliere gli ospiti. A tal proposito, ti consigliamo di optare per dei complementi d’arredo a scomparsa, da sfruttare solo quando servono;

Se, ad esempio, vuoi una soluzione “compatta” perché hai poco terreno a disposizione, sfrutta l’idea che “il calore va verso l’alto”. Per questo, potresti pensare di realizzare un piccolo soppalco da adibire a studio, camera da letto o stanza per gli ospiti.



Che tu abbia o meno un’idea di come progettare la tua casa in legno, ti consigliamo di chiedere un consiglio ad un leader nella creazione di strutture (abitabili e non) in legno com’è Maestro Case, che dal 2008 si occupa di creare soluzioni su misura ed in base alle esigenze di ciascun cliente.



Maestro Case vanta di un numeroso team di esperti e professionisti del settore, che sapranno darti le giuste dritte per progettare al meglio la casa dei tuoi sogni!



Scegli materiali di prima qualità



Affinché non vi sia dispersione di calore, non ci siano infiltrazioni e se vuoi ridurre al minimo la manutenzione, sia quella ordinaria che straordinaria, allora dovrai assolutamente optare per materiali di primissima scelta e qualità.



Maestro Case sceglie solo legno della miglior qualità, come il legno di abete rosso certificato e proveniente dai paesi dell’Europa del Nord (Finlandia, Svezia e Siberia), senza dimenticare gli infissi a tenuta stagna con un ottimo isolante termico.



Scegliere un legno di alta qualità per le pareti, il pavimento, gli infissi e per la struttura del tetto, permette alla struttura di resistere ad agenti atmosferici (acqua, vento, neve e sole) e di durare nel tempo, poiché la formazione di crepe e rotture sarà molto meno frequente rispetto ciò che accade con l’uso di materiali scadenti ed economici.



Isolamento termico



L’isolamento termico è un must, poiché permette di mitigare la temperatura interna durante tutto l’anno, il che è ideale specialmente in estate ed in inverno, e di avere un maggior comfort abitativo.



Il legno è un isolante termico naturale, il che gli conferisce una bassa conducibilità termica ed un alto calore specifico, il che significa isolare la struttura ed impedire che la temperatura esterna (fredda o calda che sia) penetri all’interno, permettendo di mantenere costante la condizione termica interna.



È bene sapere che, a parità di spessore, una parete in legno permette di isolare fino a sei volte di più rispetto una parete realizzata in mattone e calcestruzzo. Senza contare che fino al 70% del calore presente all’interno della casa può essere disperso attraverso il tetto ed il pavimento.



Per questo, l’isolamento contribuirà a ridurre i costi di riscaldamento annuali, a garantire una certa frescura per tutta l’estate ed a ridurre le perdite d’aria.



Riduci al minimo le perdite d’aria



Qualora vivessi già all’interno di una struttura in legno, oppure se ti vuoi semplicemente informare sul riscaldamento di una casa in legno, sappi che dovrai ridurre al minimo le perdite d’aria.



Ma cosa significa effettivamente ridurre al minimo le perdite d’aria?



In pratica, durante la manutenzione ordinaria e straordinaria della tua casa in legno, dovrai verificare se ci sono dei fori o delle perdite: per fare ciò, ti consigliamo di fare una pulizia ed un lavaggio frequente della tua casa, il che ti permetterà di individuare le fuoriuscite abbastanza facilmente (soprattutto se si tratta di grandi dimensioni).



Puoi verificare, invece, la presenza di piccole crepe o rotture durante la fase di riverniciatura: ogni due/tre anni ti consigliamo di dare una mano di vernice fresca, questo lavoro ti permetterà di tenere sotto controllo anche le zone più anguste e di stuccare eventuali fori.