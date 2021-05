Questione multe e riconoscimento certificato vaccinale, incontro tra Italia e San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:02 - 26 Maggio 2021

Da sinistra il Segretario di Stato Beccari e il Ministro Di Maio (foto di repertorio).

Oggi (mercoledì 26 maggio) Italia e San Marino a confronto nell'incontro a Roma tra il Ministro Luigi Di Maio e il Segretario di Stato Luca Beccari, occasione per analizzare alcune questioni rimaste in sospeso, tra esse la questione multe, per la quale, spiegano da San Marino, è in corso un negoziato specifico. Per ciò che concerne la campagna vaccinale, saranno riconosciuti reciprocamente dai due Stati i certificati vaccinali. I possessori del green pass italiano potranno liberamente girare sul Monte Titano, così i cittadini sammarinesi in Italia. Di Maio e Beccari hanno evidenziato, a chiosa dell'incontro, il valore positivo del percorso costituito da Italia e San Marino nel corso degli ultimi mesi.