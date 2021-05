Frena il virus in provincia di Rimini. I numeri Comune per Comune

Attualità

Rimini

| 15:57 - 26 Maggio 2021

Bollettino Covid Provincia di Rimini 17-23 maggio.



La settimana 17-23 maggio in provincia di Rimini fa registrare un calo dei casi attivi, da 855 a 579 (-276), e dei nuovi casi, da 281 a 213 (-68 rispetto alla settimana precedente). I comuni con più casi attivi sono Rimini (280), Riccione (51), Bellaria Igea Marina (38), Santarcangelo di Romagna (27). Altri comuni a doppia cifra sono Cattolica (25), Misano Adriatico (23), Coriano (21), Novafeltria e San Giovanni in Marignano (16), San Clemente (15), Verucchio (14), Poggio Torriana e Montescudo Montecolombo (11). Solo Talamello e Mondaino sono Covid Free.



Sul fronte nuovi casi, Rimini fa registrare un +95, Cattolica +18, Riccione +17, Bellaria Igea Marina +16, Santarcangelo +14. Sono gli unici comuni con un incremento a due cifre. Casteldelci, Gemmano, Mondaino, Montegridolfo e Talamello non hanno fatto registrare nuovi casi, così Morciano di Romagna. Nove quelli in più a San Clemente, 8 a Morciano, 6 a San Giovanni in Marignano, 5 a Montefiore Conca, 4 a Montescudo Montecolombo, 5 a Novafeltria, 4 a Verucchio e 3 a Misano Adriatico.