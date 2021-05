Al via i lavori per la nuova scuola Catullo, sarà pronta entro inizio 2022

Attualità

Riccione

| 14:36 - 26 Maggio 2021

La demolizione della vecchia scuola Catullo.



Lunedì (31 maggio) iniziano i lavori per la nuova scuola Catullo. La Giunta del Comune di Riccione ha approvato il progetto esecutivo per il nuovo edificio scolastico di quello che diventerà il nuovo plesso di Marina Centro, con cinque classi e un centinaio di studenti. "Una scuola moderna con un'area polifunzionale, materiali ecosostenibili, accessi facilitati e colori naturali", spiega l'amministrazione comunale. Già domani (giovedì 27 maggio) il responsabile dei Lavori Pubblici incontrerà la ditta che ha vinto l'appalto per pianificare l'avvio del cantiere mentre la bonifica bellica è già stata conclusa. Il cronoprogramma prevede un tempo massimo di 200 giorni per concludere l'opera, per la quale è previsto un investimento di 4 milioni e 344.623 euro. "Con la scuola di viale Catullo abbiamo completato ancora di più l’offerta scolastica di Riccione", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti. Un'opera impegnativa, evidenzia, "perchè ha avuto diverse fasi, dallo sgombero del vecchio edificio, durante il quale abbiamo cercato di non sprecare nulla e di riutilizzare arredi ancora nuovi ed efficienti, alla demolizione del vecchio stabile, la bonifica bellica"



IL PROGETTO La nuova scuola primaria di primo grado in via Catullo sarà realizzata con gli stessi principi utilizzati per la scuola Panoramica, ossia la rigenerazione urbana sostenibile e un approccio didattico orientato al modello pedagogico di Gianfranco Zavalloni. Il progetto si sviluppa su una superficie complessiva di 1077 mq, con una piazza lineare e 5 padiglioni. Tutto senza barriere architettoniche, con un percorso pedonale e un’area di sosta. Il vero e proprio edificio scolastico che arretra rispetto alla posizione della scuola odierna, consiste in un grappolo di padiglioni per una superficie di 250 mq, oltre ad una piazzetta centrale. Ogni padiglione, che costituisce una classe di 48 mq, è modulabile e accorpabile con l’utilizzo di pareti scorrevoli secondo le esigenze didattiche, è ampiamente illuminato da luce naturale con aperture sulle pareti verticali e ha un accesso diretto al giardino. Nella parte opposta delle aule ci sarà una grande palestra di 390 mq che si apre direttamente verso il giardino in modo da creare un collegamento con le aree gioco esterne e con un accesso indipendente. Il progetto prevede anche la massima efficienza con prestazioni elevate e un isolamento dell’edificio a cappotto per evitare sbalzi termici.