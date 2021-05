Evade dai domiciliari e va al parco con la droga in tasca: arrestato

Cronaca

Rimini

| 14:29 - 26 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Evade dai domiciliari e viene sorpreso dalla Polizia al parco con la droga in tasca: guai per un uomo senegalese, arrestato ieri sera (martedì 25 maggio) per evasione. E' stato fermato in compagnia di un connazionale nel parco "Caduti ai Lager", nei pressi di Fiabilandia, dopo un tentativo di allontanarsi. Ha provato a liberarsi di un piccolo involucro di carta, estratto dalla tasca destra dei pantaloni, con all'interno una modica quantità di hashish. Ma i guai sono emersi durante gli accertamenti: il senegalese era stato pizzicato fuori casa, in violazione dei domiciliari, una misura alternativa alla detenzione in carcere ottenuta nel giugno 2020. Non ha saputo fornire una motivazione plausibile per la sua presenza al parco.