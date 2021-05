Calcio RSM, San Giovanni: presi l'attaccante Marsiglien, il centrocampista Lisi e il portiere Tangari

Sport

Repubblica San Marino

| 13:56 - 26 Maggio 2021

Da sinistra Kevin Lisi e Mema Marsiglien.

Inizia a prendere forma il nuovo San Giovanni 2021/2022. Dopo la scelta di Marco Tognacci e le conferme di Leonardo Magnani, Marco Ugolini, Michele Tasini ed Edoardo Cecchetti, il presidente Massimiliano Venturi, il direttore generale Fabio Giardi e la dirigenza hanno iniziato a operare immediatamente sul mercato con i primi tre colpi stagionali.

Oltre a rinnovare il contratto al difensore centrale classe 1999 Enea Senja, sono stati infatti firmati i primi tre acquisti nei diversi reparti, tutti dalla carta d’identità piuttosto verde per quella che è la squadra più giovane del Campionato Sammarinese: per l’attacco arriva dalla Cosmos il 24enne Marsiglien Mema, per il centrocampo il classe 2001 Kevin Lisi in questa stagione in forza alla Sammaurese in Serie D e si aggiunge infine alla batteria dei portieri il 27enne ex Bellariva Nicola Tangari.