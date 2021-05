Coppa della Pace di ciclismo, ecco le modifiche alla viabilità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:46 - 26 Maggio 2021

Arrivo all'edizione 2019 della Coppa della Pace (Photo G. - Soncini).



Domenica 30 maggio in occasione della 49esima edizione della Coppa della Pace e del 46esimo Trofeo F.lli Anelli sono previste modifiche al traffico dalle ore 13 alle ore 18 circa. La gara ciclistica prevede due circuiti distinti, ripetuti rispettivamente tre e otto volte. Il primo prenderà avvio alle ore 13,30 dallo stabilimento Anelli e, percorrendo la SS 258 Marecchiese, raggiungerà Ponte Verucchio dove si dirigerà verso Poggio Torriana percorrendo la via Santarcangiolese. Arrivati nel Capoluogo di Santarcangelo, i ciclisti transiteranno per le vie Marini, Garibaldi, Pascoli, Ugo Bassi e Trasversale Marecchia dove proseguiranno nuovamente sulla Marecchiese per il secondo e terzo giro uguali al primo.



Il secondo circuito, che sarà ripetuto otto volte, prevede la partenza alle 15 circa dallo stabilimento Anelli in via Marecchiese. Proseguendo lungo la SS 258 in direzione Rimini, i ciclisti imboccheranno la via Casale Sant’Ermete fino a raggiungere e immettersi nella via Trasversale Marecchia in direzione sud che percorreranno fino a via Santa Cristina. Da lì, proseguiranno in via San Paolo fino all’incrocio con la via Marecchiese dove ritorneranno verso lo stabilimento Anelli per ripetere il circuito.



Per consentire il transito dei ciclisti, è prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale a partire da circa 15 minuti prima del passaggio della gara nelle vie Marecchiese, Trasversale Marecchia, Santarcangelese, Marini, Garibaldi, Pascoli, Ugo Bassi, Casale Sant’Ermete e San Paolo. Sulla SS 258, tra le vie Casale Sant’Ermete e Di Sopra, a partire da 15 minuti prima del passaggio dei ciclisti sarà inoltre vietato l’accesso ai veicoli in direzione di marcia contraria al transito della gara mentre dalle 11 alle 18,15 circa sarà vietata la sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della via Marecchiese, nel tratto compreso tra le vie Trasversale Marecchia e Casale Sant’Ermete.



Gli agenti di Polizia locale presidieranno le strade interessate dalla manifestazione e potranno disporre modifiche degli orari e delle modalità di chiusura delle vie sulla base della situazione e dello svolgimento della gara.