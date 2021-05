Sottopasso via Oslo a Rimini, nuova rampa per renderlo più accessibile

Attualità

Rimini

| 13:41 - 26 Maggio 2021

Foto da Google Street View.



Nella seduta di ieri (martedì 25 maggio) la Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo relativo all’adeguamento della rampa di accesso lato monte al sottopasso Viale Oslo. "Un intervento importante che rientra tra i dodici finanziati con i contributi stanziati dalla Regione Emilia-Romagna dal bando zone rosse”, spiega l'amministrazione comunale in una nota.



Il progetto è finalizzato ad eseguire interventi mirati al miglioramento della rampa del sottopasso di Via Oslo realizzata nell'ambito del Metro Mare, attualmente dotato di una sola rampa lato monte, che risulta molto ripida - in quanto a lato dei gradini - e di non facile fruizione. I lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e riduzione della pendenza, che non prevedono interventi nelle rampe lato mare del sottopasso, hanno un costo complessivo di centomila euro di cui il 90% è finanziato con il contributo della Regionale Emilia-Romagna per le norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali. La quota a carico del Comune di Rimini è pari a 10.000 euro e trova copertura finanziaria nel bilancio dell’ente.