Riccione: entro fine giugno pronto il centro di Buon Vicinato di San Lorenzo

Attualità

Riccione

| 13:33 - 26 Maggio 2021

Un momento del sopralluogo sul cantiere degli assessori Ermeti e Galli.



Proseguono a ritmo spedito i lavori all'edificio ad uso Buon Vicinato in viale Caravaggio, al quartiere San Lorenzo di Riccione. Con un investimento di 130.000 euro, lo stabile ad un piano realizzato interamente in legno e con bagno pubblico ad uso dei cittadini, sarà entro fine del mese di giugno a disposizione del Centro di Buon Vicinato "La Quercia”. "Siamo alle stelle perché per 10 anni abbiamo lottato e ora avremo una sede dove poter svolgere le nostre attività ma anche un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere", afferma Valter Paiardini, presidente del Centro di Buon Vicinato che annuncia la volontà di allargare il comitato, costituito da una ventina di membri, "per dare spazio a nuove idee e proposte".



Il presidente Paiardini ha incontrato questa mattina (mercoledì 26 maggio) gli assessori ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti, e Servizi alla Persona Laura Galli in occasione di un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento lavori. "Sulla scorta di quello realizzato in viale Puglia anche questo sarà dotato di un bel porticato affacciato sul parco, oggetto recentemente di nuove piantumazioni secondo una logica di implementazione e rotazione delle alberature applicata in tutti i quartieri della città", spiega l’assessore all'Ambiente e Lavori Pubblici, Lea Ermeti. “Abbiamo dato la casa di cui gli anziani del Buon Vicinato avevano bisogno e questo mi riempie di soddisfazione - afferma il vice sindaco e assessore servizi alla persona Laura Galli -. I luoghi di ritrovo e le occasioni di socializzazione per i nonni non solo sono tra le priorità del mio assessorato ma, soprattutto ora dopo i duri mesi invernali di pandemia, sono preziosi più che mai".