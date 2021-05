Sport

Misano Adriatico

| 13:10 - 26 Maggio 2021

World Ducati Week (immagine di un'edizione degli anni scorsi).

Anche nel 2021 non si celebrerà a Misano il World Ducati Week, l'evento che richiama, al circuito Marco Simoncelli, migliaia di appassionati di tutto il mondo. Lo annuncia Ducati in una nota. "Fino all’ultimo abbiamo sperato di poter organizzare l’evento a luglio 2021 ma la realtà è che ad oggi non sarebbe possibile garantire la serenità e la sicurezza necessarie per realizzare la grande festa che vogliamo che sia per così tante persone", spiega Ducati. Appuntamento quindi all'estate 2022.