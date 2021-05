"Montecopiolo e Sassofeltrio erano già Romagna": il benvenuto in Provincia di Rimini

Attualità

Rimini

12:51 - 26 Maggio 2021

Riziero Santi, presidente della Provincia di Rimini.



“Il via libera di ieri del Senato al decreto per l’aggregazione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio alla Regione Emilia-Romagna e quindi alla Provincia di Rimini è una buona notizia per tutti, e prima di tutto per la salute della nostra democrazia". E' il commento di Riziero Santi, presidente della provincia di Rimini, che dà il benvenuto ai neo cittadini, definendo i loro comuni "un'autentica ricchezza" per il territorio riminese. Nel dettaglio, evidenzia, "sono passati 14 anni da un referendum che aveva visto una schiacciante maggioranza votare a favore dell’entrata nella nostra Regione: che l’iter conseguente potesse durare ancora più a lungo non sarebbe stato più accettabile, e questo va affermato senza se e senza ma, a prescindere dalle posizioni politiche e dalle opinioni".

In risposta al presidente della Provincia di Pesaro e al suo lapidario commento, "Romagnoli si nasce, non si diventa", Santi replica: "Montecopiolo e Sassofeltrio, per storia, cultura, tradizioni e legami socioeconomici, sono Romagna, come i sette Comuni dell’alta Valmarecchia passati nella nostra provincia nel 2009".