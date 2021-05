Calcio D, il Lentigione al rush finale senza Scalini e Agyemang

Sport

| 21:44 - 25 Maggio 2021

Doppia tegola in casa Lentigione nel rush finale della lotta promozione. Per il regista Nicolò Scalini e l’esterno sinistro di difesa classe 2002, Giuseppe Agyemang la stagione è purtroppo finita in anticipo. Scalini durante la gara di domenica 23 maggio contro il Corticella ha subito un trauma distorsivo al ginocchio destro. La risonanza effettuata due giorni dopo ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Quanto a Giuseppe Agyemang, infortunatosi in allenamento nelle scorse settimane, è stato sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione del collaterale mediale del ginocchio sinistro. Per entrambi i calciatori nei prossimi giorni verranno valutati gli iter clinico terapeutici. In classifica l'Aglianese è leader con 64 punti, segue il Lentigione con 61 e il fiorenzuola con 59 (e due recuperi).

Intanto mercoledì si recuperano Prato-Correggese (Riccardo Leotta di Acireale) e Progresso-Sammaurese (Valerio Vogliacco di Bari).