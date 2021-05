Attualità

| 17:34 - 25 Maggio 2021

L'Aula del Senato ha avviato l'esame sul ddl per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltri dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. FdI ha chiesto una sospensiva per capire cosa la volontà degli abitanti di questi comuni, perché il referendum per il distacco, ha spiegato il senatore Andrea De Bertoldi, risale a 14 anni fa. "I protagonisti non devono essere i nostri partiti, ma i cittadini", ha detto De Bertoldi.