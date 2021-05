Scuole aperte d'estate, ecco i contributi assegnati agli istituti del riminese

Attualità

Rimini

| 17:08 - 25 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Assegnati dal governo i contributi del decreto sostegni per l'attuazione del "piano estate" In totale 150 milioni per tutto il territorio italiano, come comunicato dal Senatore del Movimento Cinque Stelle Marco Croatti: "Queste risorse sono finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022”.



LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LE SCUOLE DI RIMINI



Circolo didattico 6 Rimini € 24.442,44

Centro Storico Rimini € 25.465,79

IC XX Settembre Rimini € 23.576,52

IC Fermi Rimini € 30.425,13

IC Alighieri Rimini € 30.858,09

Bertola Rimini € 12.988,74

1 Rimini € 10.843,63

Liceo Giulio Cesare Valgimigli Rimini € 48.314,16

Liceo Albert Einstein Rimini € 20.093,18

Liceo Serpieri Rimini € 27.335,38

Malatesta Rimini € 14.976,41

Leon Battista Alberti Rimini € 12.713,22

Valturio Rimini € 15.350,32

Belluzzi - Da Vinci Rimini € 27.571,54

Marco Polo Rimini € 16.157,20



IC Alberto Marvelli € 32.885,12

IC Gianfranco Zavalloni Riccione € 23.753,64IC N.1 Riccione € 25.091,88Liceo Volta Fellini Riccione € 34.400,47Savioli Riccione € 18.302,31Circolo Santarcangelo di Romagna 1 € 22.080,85Circolo Santarcangelo di Romagna 2 € 13.638,17ISISS Luigi Einaudi - Rino Molari Santarcangelo di Romagna € 27.532,18SMS Teresa Franchini Santarcangelo di Romagna € 16.472,08IC San Giovanni in Marignano € 18.538,47IC Mondaino € 7.950,68IC Ponte sul Marecchia Verucchio € 24.599,88IC Cattolica € 23.812,68IC Miramare € 20.585,18IC Misano Adriatico € 21.726,61IC Valle Del Conca Morciano € 32.156,96IC Coriano € 18.203,91IC Bellaria (Bellaria Igea Marina) € 18.361,35Ic Igea Marina (Bellaria Igea Marina) € 19.679,90IC Novafeltria Angelo Battelli € 20.781,98ISISS Tonino Guerra Novafeltria € 16.688,56IC Pennabilli € 7.635,80IC Ospedaletto Coriano € 13.146,17IC Gobetti Morciano di Romagna € 17.751,27