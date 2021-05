Dal 7 giugno riaprono i centri estivi, attività in gruppi di massimo 25 bambini

Attualità

25 Maggio 2021

In Emilia-Romagna si conferma per il prossimo 7 giugno la riapertura dei Centri estivi. Già annunciato nelle scorse settimane, il via libera ufficiale all'inizio delle attività, contenuto in una nuova ordinanza della Regione, arriva a seguito dell'approvazione da parte del Governo delle Linee guida nazionali. Si tratta dell'ultimo passaggio formale necessario per la ripresa delle attività estive per bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni di età. "Abbiamo lavorato tutti insieme per conciliare il diritto all'educazione e alla socialità di bambine e bambini che hanno sofferto molto le misure restrittive, con la massima tutela della sicurezza loro, delle loro famiglie e del personale che lavora nei Centri estivi", ha sottolineato la vicepresidente della Regione con delega al Welfare, Elly Schlein.



Alla base del Protocollo regionale ci sono sempre il distanziamento e l'uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione per il personale, attività da svolgere il più possibile all'aperto, pulizia e sanificazione delle superfici e degli oggetti, oltre all'aerazione costante degli ambienti in caso di permanenza in spazi chiusi. Tra gli altri provvedimenti indicati per garantire la sicurezza a bambini, ragazzi ed educatori, lo svolgimento delle attività in gruppi di massimo 25 iscritti. Confermati per il quarto anno consecutivo i contributi della Regione alle famiglie per sostenere i costi delle rette di frequenza: 6 milioni di euro provenienti dal Fondo sociale europeo e assegnati a Comuni ed Unioni per finanziare il progetto di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.