Calcio RSM: la Nazionale in amichevole contro l'Italia U20 domenica 6 giugno (ore 18)

Sport

Repubblica San Marino

| 15:33 - 25 Maggio 2021

Una fasde del match dell’agosto 2018 a Misano (foto FSGC).

Subito dopo le amichevoli ufficiali con Italia e Kosovo dei prossimi 28 maggio e 1 giugno, la Nazionale di San Marino sarà impegnata in un test al San Marino Stadium contro l’Italia U20 del Commissario Tecnico Alberto Bollini. L’incontro è stato calendarizzato per domenica 6 giugno al San Marino Stadium, con calcio di inizio previsto alle ore 18:00. L’ultimo precedente, anche quello ovviamente non ufficiale, è dell’agosto 2018: a Misano furono i Biancoazzurrini allora allenati da Paolo Nicolato a strappare la vittoria con reti di Gori, Colpani e Valeau.

La sfida di Serravalle sarà trasmessaed è possibile fin d’ora avanzare richiesta di accredito scrivendo a press@fsgc.sm . Ulteriori dettagli circa l’eventualità e la modalità di apertura del San Marino Stadium saranno diffusi nei prossimi giorni.